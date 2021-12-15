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В ЦРУ проверяли версию о «причастности» СССР к убийству Кеннеди

ЦРУ раскрыли показания водителя посольства СССР о «причастности» Москвы к убийству Кеннеди

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AP

Некий польский водитель посольства СССР в Австралии спустя два дня после убийства президента США Джона Кеннеди якобы сообщил американскому диппредставительству, что советские власти могут быть причастны к преступлению. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте национального архива Соединенных Штатов.

Мужчина заявил, что Москва якобы имеет отношение к убийству Кеннеди. По его словам, советское правительство причастно к финансированию преступления.

«Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди», — сказано в отчете ЦРУ, обнародованном в рамках публикации материалов об убийстве главы государства.

Источник указан как «польский водитель советского посольства в городе». В документе также отмечается, что телефонный звонок перекликается с анонимным звонком, который был сделан 15 октября 1962 года.

Отсылки на такие данные есть и в других отчетах ЦРУ.

Ранее экс-директор ЦРУ обвинил в убийстве Кеннеди Никиту Хрущева.

35-й президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. В него выстрелили несколько раз. Бывший морской пехотинец США Ли Харви Освальд, который какое-то время жил в СССР, был единственным подозреваемым в убийстве американского президента.

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