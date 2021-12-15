Советник президента США Салливан провел переговоры с Ушаковым по Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым, сообщила пресс-служба Белого дома.

Беседа состоялась в продолжение онлайн-переговоров между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным, которые прошли 7 декабря.

«Салливан подтвердил нашу серьезную обеспокоенность наращиванием военной силы России на границе с Украиной и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать тесно координировать свои действия с нашими европейскими союзниками и партнерами, поскольку мы стремимся решать вопросы безопасности и стратегические вопросы с помощью дипломатии», — заявили в Белом доме.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что 16 декабря помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Карен Донфрид проведет консультации с союзниками по НАТО для выработки «скоординированного подхода».

Ранее конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в интервью с Real America's Voice признался, что он был бы не против, если русскоязычная часть Украины войдет в состав России. Он считает, что в случае такого развития событий санкции США будут смотреться абсолютно смехотворно из-за экономической независимости РФ. По его мнению, рестрикции не будут давать необходимый эффект, так как Россия значительно сократила свои активы в долларах.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента Соединенных Штатов написало, что, по данным американских разведслужб, Россия планирует вторжение на территорию Украины в январе 2022 года.

В Москве категорически отвергают подобные утверждения. Путин, комментируя сообщения о якобы намерениях Москвы начать войну с Украиной, заявил, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось. В российском МИДе назвали фейками публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает силы к границе с Украиной.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь обещал, что России грозят «последствия» в случае, если она продолжит конфронтацию на Украине.