Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией

Киев готов к любому формату переговоров с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с прессой в Брюсселе, которое транслировал телеканал «Рада».

«Украина готова к любому формату переговоров с РФ по урегулированию этого процесса», — сказал глава государства.

Он также напомнил о прошедшей в Брюсселе встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Украинский лидер считает, что «когда-то так будет» между Москвой и Киевом.

Ранее Зеленский не исключил, что может быть создан отдельный формат прямых переговоров с Путиным по Донбассу.

До этого украинский журналист Виталий Портников раскритиковал Зеленского, заявив, что его политика выгодна Путину. Журналист считает, что украинский лидер «патологически необучаем».

Также Портников высказал мнение, что в прямых переговорах Зеленского и Путина отсутствует смысл, поскольку глава России не намерен обсуждать с ним Крым и Донбасс, и якобы вовсе хочет обсуждать Украину с президентом США Джо Байденом, а не с Зеленским.