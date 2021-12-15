Украина захотела, чтобы США играли главную роль в урегулировании ситуации с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли «главную, а не эпизодическую» роль в урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую в мирном урегулировании (в Донбассе – прим. «Газета.ру»)», — заявил украинский лидер на брифинге в Брюсселе.

Ранее президент Украины на полях саммита «Восточного партнерства» провел переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и французским лидером Эммануэлем Макроном. Как заявили в пресс-службе украинского лидера, стороны согласились с необходимостью продолжить работу в «нормандском формате». Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что Европа может изменить свой подход к урегулированию украинского кризиса, однако сомневаются, что это окажет серьезное влияние на ситуацию.

12 декабря Шольц призвал активировать нормандский формат переговоров по Донбассу, подчеркивая, что в последние годы он развивался не так, как хотелось бы. По мнению политика, необходимо задействовать все возможные инструменты для деэскалации.

Политолог Руслан Бортник отмечал, что референдум по Донбассу может поднять образ Украины в глазах международного сообщества, но привести к обострению среди украинских «ястребов». Подобная инициатива может заставить радикально настроенные круги на Украине выступить против Зеленского.