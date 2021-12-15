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В Конгрессе США выступили за «воссоединение русской Украины с Россией»

Американский конгрессмен Гетц поддержал «воссоединение русской Украины с Россией»

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Reuters

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в интервью с Real America's Voice признался, что он был бы не против, если русскоязычная часть Украины войдет в состав России.
Запись интервью была размещена на YouTube-канале политика.

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», — отметил он.

Конгрессмен считает, что в случае такого развития событий санкции США будут смотреться абсолютно смехотворно из-за экономической независимости РФ. По его мнению, рестрикции не будут давать необходимый эффект, так как Россия значительно сократила свои активы в долларах.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена написало, что, по данным американских разведслужб, Россия планирует вторжение на территорию Украины в январе 2022 года.

В Москве категорически отвергают подобные утверждения. Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о якобы намерениях Москвы начать войну с Украиной, заявил, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось. В российском МИДе назвали фейками публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает силы к границе с Украиной.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что России грозят «последствия» в случае, если она продолжит конфронтацию на Украине.

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