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Чиновницу из Костромы будут судить за лишение квартир более 350 детей-сирот

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gradkostroma.ru

На чиновницу из костромской мэрии подали в суд за халатность при обеспечении жильем детей-сирот, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

По информации следователей, из-за ее действий более 350 человек лишились положенных им по закону квартир.

Руководитель управления строительства и капитального ремонта администрации Костромы не проконтролировала возведение многоквартирного дома, из-за чего конкурсные процедуры были организованы неправильно. В результате того, что аукционы по жилью не состоялись, льготники не смогли получить положенную им по закону недвижимость.

Согласно информации на сайте костромской администрации, управление строительства и капитального ремонта комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности возглавляет Светлана Соловьева.

Как отметили в прокуратуре Костромы, чиновница не смогла эффективно распорядиться выделенными из городского бюджета средствами для обеспечения прав социально незащищенной категории граждан.

Сама чиновница не признает вину. В заведенном против нее уголовном деле содержится 38 томов с доказательствами. Если суд встанет на сторону потерпевших, ей грозит до года исправительных работ или до шести месяцев ареста.

Ранее в Госдуме рассказали о программе по обеспечению жильем детей-сирот.

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