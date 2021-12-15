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Интерпол отказался объявлять Поклонскую в международный розыск

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Украинское бюро Интерпола Министерства внутренних дел отказался объявлять в международный розыск экс-генпрокурора Крыма, посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую. Об этом говорится в ответе офиса генпрокурора на запрос издания «Украинские новости».

«Информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск», — заявили в ведомстве.

Ранее Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание экс-генерального прокурора Крыма, посла Российской Федерации в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Экс-заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов отмечал, что Киев может начать готовить документы для экстрадиции российского посла из Кабо-Верде.

При этом источник в МИД африканской страны заявил РИА «Новости», что хоть Киев и связывался с властями Кабо-Верде по поводу выдачи Поклонской, вряд ли у него что-то получится.

Сама Поклонская говорила, что не знает, в чем именно ее обвиняют украинские власти, поскольку ее «права на защиту систематически нарушаются» местными органами следствия. Также она сообщала, что продолжит свою дипломатическую работу даже в том случае, если десант Украины или спецназ США решит ее выкрасть и увезти из Кабо-Верде.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя назначение Поклонской, заявил, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма. По его словам, министерство уже уведомило власти Кабо-Верде о «преступной деятельности Поклонской». При этом в министерстве иностранных дел Кабо-Верде исключили возможность экстрадиции Поклонской на Украину.

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