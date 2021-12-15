Москва пообещала скорый ответ на высылку двух российских дипломатов из Берлина

Москва в ближайшее время ответит на решение Берлина объявить персонами нон грана двух российских дипломатов российского посольства после приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», — написала Захарова.

По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, это убийство было совершено «по государственному заказу» и представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ, и поэтому посол России был вызван в немецкое Министерство иностранных дел, где ему было объявлено, что два сотрудника российской дипмиссии «объявляются нежелательными лицами». Она также заявила, что убийство гражданина Грузии осложнит диалог Москвы и Берлина.

Как отметил в комментарии РИА «Новости» первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, Россия «ничего хорошего от этого министра не ждала».

«Она не скрывала своей антироссийской позиции, и сейчас она отрабатывает свои предвыборные обещания <...> Она будет мешать (канцлеру ФРГ Олафу) Шольцу налаживать отношения с Россией», — пояснил он.

15 декабря высший суд Берлина приговорил к пожизненному заключению гражданина России, обвиняемого в убийстве Хангошвили в берлинском парке в 2019 году.

В обвинительном заключении говорилось, что Соколов, настоящее имя которого — Вадим Красиков, якобы получил заказ на убийство «от государственных ведомств правительства Российской Федерации», а сам Хангошвили возглавлял «чеченскую милицию в борьбе против России».

Россия неоднократно отвергала обвинения против российских госструктур по этому делу, называя их «голословными и беспочвенными». При этом президент России Владимир Путин отмечал, что российские спецслужбы обсуждали со своими немецкими коллегами вопрос выдачи Хангошвили.