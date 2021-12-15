Генерал ВСУ предупредил Киев об опасной «пустоте» на границе с Белоруссией

Передислокация украинских войск с белорусской границы на восток страны угрожает национальной безопасности, об этом в эфире радио «Новое время» сообщил заместитель секретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Силами спецопераций, генерал Сергей Кривонос.

«От Чернигова до Луцка, простите, пустота. Кто эту пустоту заполнит? Враг безнаказанно сможет действовать и пешком, не напрягаясь, дойти до самой Винницы и разрушать порядок и покой нашей страны», — обеспокоился генерал.

По его словам, у России и Белоруссии есть большие группы спецназа, которые смогут легко пройти сквозь упомянутую «пустоту» и «захватить» украинские территории.

Ранее на Украине вступил в силу закон, разрешающий пограничникам применять оружие.

До этого президент США Джо Байден заявил, что предупредил российского лидера Владимира Путина об отправке американских военных в страны «Бухарестской девятки» в случае нападения России на Украину. Речь идет о европейских странах, расположенных на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).