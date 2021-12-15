Лидеры ингушского протеста против соглашения о границе с Чечней получили сроки

Кисловодский городской суд назначил реальные сроки семерым лидерам протестных акций 2019 года в Магасе, участники которых протестовали против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона о референдуме в 2018–2019 годах, сообщает «Интерфакс».

По данному делу к девяти годам колонии общего режима приговорены Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, к восьми годам — Барах Чемурзиев, Багаудин Хаутиев и Исмаил Нальгиев, к семи с половиной — Зарифа Саутиева.

Их признали виновными по ч.3 ст.33, ч.2 ст.318 УК (применение насилия к представителям власти, опасного для жизни или здоровья) и ч. 1 или 2 ст. 282.1 УК (организация или участие в экстремистском сообществе). Сами они вины не признают.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и бывший тогда главой Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, не определенной с момента распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. По договору регионы должны были обменяться участками земли, что вызвало протесты в Ингушетии. Тем не менее ингушские власти ратифицировали договор.

Протестные акции возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.