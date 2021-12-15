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Суд в США отклонил просьбу Трампа не раскрывать его налоговые данные

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Octavio Jones/Reuters

Окружной суд США по округу Колумбия отклонил иск экс-президента страны Дональда Трампа, в котором он требовал запретить комитету по методам и средствам Палаты представителей конгресса доступ к его сведениям об уплате налогов. Такое решение опубликовано судом 14 декабря.

Как следует из постановления, законодательный интерес конгрессменов перевешивает «даже особое уважение к бывшим президентам».

Суд обратил внимание на ряд прецедентов, которые подтвердили необходимость выполнения требований конгресса США.

У адвокатов бывшего главы государства есть 14 дней, чтобы обжаловать это решение.

Трамп — первый президент США, который отказался раскрывать сведения о налогах. Комитет Палаты представителей обжаловал эти действия еще в 2019 году, а в прошлом году газета The New York Times писала, что экс-глава государства не платил подоходный налог на протяжении десяти лет, используя в зачет убытки, полученные в 1980–90-х годах.

Ранее бывший премьер Израиля Эхуд Ольмерт назвал Трампа «жалким человеком».

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