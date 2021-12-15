Минобороны планирует усилить Черноморский флот

Минобороны России намерено к Новому году усилить Черноморский флот (ЧФ), перебросив на него четыре корабля, сообщил «Известиям» источник в ведомстве.

По его данным, в состав ЧФ войдут судно тылового снабжения «Всеволод Бобров» и тральщик «Георгий Курбатов» — их перебросят с Балтики.

Оттуда же в ЧФ направляется подводная лодка проекта 636.3 «Краснодар». Она прошла ремонт после участия в операции в Сирии. К тому же эта субмарина летом 2021 года участвовала в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

При выполнении межфлотского перехода ей поможет судно «Спасатель Василий Бех».

Экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе обратил внимание, что нагрузка на Черноморский флот в ближайшее время будет усиливаться, поскольку в последнее время в эту акваторию все чаще заходят корабли стран НАТО.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под наблюдение зашедший в Черное море фрегат Франции.