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The National Interest: Россия в случае «вторжения» на Украину дойдет до Днепра за три дня

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Павел Львов/РИА «Новости»

В США заявили, что в случае «вторжения» на Украину российские войска выйдут к Днепру в течение трех-четырех дней. Об этом рассказали американские эксперты в журнале The National Interest.

Авторы статьи, бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор, подчеркнули, что «если на Украине дело дойдет до драки, Россия, скорее всего, победит — и быстро».

«Российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей вдоль реки Днепр всего за 72-96 часов. <...> Способность Киева противостоять такой кампании весьма сомнительна», — говорится в публикации.

По их мнению, Россия развернет свои сухопутные войска численностью до 200 тыс. человек на участке в 600 миль (около 1 тыс. км. — прим. ред.) по дуге с севера на юг и для своей защиты будет использовать системы БМ-30 «Смерч» и «Искандер», а украинское небо «заполонят» российские беспилотники и пилотируемые самолеты с новейшими боеприпасами. Защищать же российские формирования будут ЗРК С-400 и С-500 и любая украинская или натовская пилотируемая или беспилотная техника будет обнаружена и уничтожена, считают эксперты.

Они также отмечают, что «битва» будет проходить на географическом пороге России и обе стороны — украинская и российская — будут хорошо знакомы с местностью, на которой им «предстоит сражаться». При этом США не планируют прямого вмешательства на Украину в случае российско-украинского конфликта. Эксперты указали, что США не смогут противостоять РФ в воздухе и «мало что могут на поле боя», имея в Европе «три боевые бригады», две из которых вооружены устаревшей техникой.

Ранее сообщалось, что западные СМИ убедили Евросоюз в наличии у России планов по «нападению» на Украину. В России заявления о военных планах Москвы назвали «несусветной дурью».

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