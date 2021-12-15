Найденный у посольства РФ в Вашингтоне пакет не угрожает безопасности

Найденный накануне у посольства России в Вашингтоне пакет не представляет угрозы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полицейского управления.

Местные правоохранители заявили, что проверили брошенный через забор пакет и сочли его безвредным. Содержание и иные характеристики пакета не раскрываются.

«Мы оказали содействие Секретной службе с подозрительным пакетом. Проверка завершена, никаких опасных веществ найдено не было», — уточнил представитель полиции.

Накануне правоохранители перекрыли улицу у посольства России в Вашингтоне из-за брошенного через забор подозрительного пакета. На место оперативно прибыли сотрудники Секретной службы США и подразделение полиции Вашингтона по обезвреживанию взрывных устройств.

Эвакуация не проводилась.

Сообщается, что в настоящее время обстановка у посольства спокойная, оцепление и ограничения на дороге полностью сняты, полицейские и спецслужбы покинули периметр дипмиссии.