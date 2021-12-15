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Председатель Верховной рады задал депутатам читать Зыгаря на каникулах

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РИА «Новости»

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук придумал «домашнее задание для народных избранников». Об этом спикер написал на своей странице в Facebook.

«Предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал, обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным «домашним заданием», — написал автор.

Далее он опубликовал список книг, которые обязаны прочесть депутаты. Среди них — «Лучшее» родоначальника русской религиозной философии Григория Сковорода, «Европа. История» британца Нормана Дэвиса, «Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.» Михаила Зыгаря, «Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю» Бориса Джонсона и «Заправляй кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир» Ульяма Макрейвена, адмирала, бывшего начальника Командования спецопераций США, участника «Бури в пустыне».

Председатель Верховной Рады анонсировал, что на летние каникулы задание будет объемнее добавил, что в «зимний» список не вошли Конституция Украины и регламент Верховной Рады — ведь «их необходимо было давным-давно знать на зубок».

Ранее на Украине рассказали о главной потере из-за развала СССР.

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