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Армения и Азербайджан договорились о перезапуске железнодорожного сообщения

Пашинян: на встрече с Алиевым подтверждена договоренность о перезапуске железной дороги

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РИА «Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на трехсторонней встрече в Брюсселе с президентом Азербайджана подтверждена договоренность с Азербайджаном о перезапуске железной дороги. Об этом Пашинян написал в Facebook.

«Соответственно, железная дорога будет работать в соответствии с приграничными и таможенными международно принятыми правилами, по принципу взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией стран», — пишет премьер Армении.

По его словам, Армения получит доступ по железной дороге в Иран и Россию. Отмечается, что стороны договорились продолжить общение.

Ранее сообщалось, что Турция и Армения запустят чартерное авиасообщение и назначат спецпредставителей для нормализации отношений.

Известно, что назначенные на упомянутую должность дипломаты займутся поиском способов нормализовать отношения двух стран.

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанянуже поприветствовал заявление Анкары и подтвердил готовность Еревана назначить спецпредставителя.

Между Ереваном и Анкарой отсутствуют дипломатические отношения, а межгосударственная граница закрыта еще с 1993 года. Стороны не могут найти понимания по ряду принципиальных вопросов, в том числе признания геноцида армян 1915 года.

«Газета.Ru» сообщала, что премьер Армении Никол Пашинян призвал Турцию установить дипломатические отношения. По мнению экспертов, Анкара готова будет пойти на это только при соблюдении ряда ее условий, которые могут привести к потере Арменией новых территорий.

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