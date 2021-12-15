Посол РФ Келин: Россия и страны НАТО улучшили соглашения по снижению рисков провокаций

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин сообщил, что Россия и некоторые страны НАТО усовершенствовали соглашения по снижению рисков провокаций при сближении кораблей. Об этом посол рассказал в эфире «Соловьёв LIVE» в YouTube.

«Одно из ключевых предложений, которое у нас зафиксировано в заявлении от 10 декабря, это как раз предусмотреть, во-первых, разведение маневров от линии разделения России и НАТО, так, чтобы они вблизи не проводились, а второе - установление дистанции между кораблями и воздушными судами военными, так, чтобы не допустить их опасного сближения», — сказал Келин.

По его словам, стороны предлагают установить минимальную дистанцию сближения и подавать соответствующие сигналы, чтобы не допустить той искры, которая может проскочить, которая может стать провокацией.

Посол отметил, что полеты авиации НАТО над Черным морем участились и «не дай бог, они придут в соприкосновение где-то с курсами гражданских судов, гражданских кораблей».

Ранее сообщалось, что российский самолет сопроводил американский Poseidon Р-8А над акваторией Черного моря. Вечером 10 декабря радарами была обнаружена неопознанная цель, следующая к границе РФ.