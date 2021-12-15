Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Исследование показало, где в России самая дешевая квашеная капуста 01:18
Вашингтон готов снять санкции с Тегерана 01:18
Шевченко одержал первую победу в качестве тренера «Дженоа» 01:16
Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга страны до $31,4 трлн 01:14
Россияне назвали самые бесполезные покупки 2021 года 01:07
В Карелии пьяный водитель влетел в толпу на светофоре 01:06
В Донбассе рассказали, как можно решить конфликт на востоке Украины 00:58
В Румынии судью уволили за видео про чистку бассейна в TikTok 00:57
Кабаева сравнила сложность выступлений в свое время и сейчас 00:56
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» назвал двух лучших игроков АПЛ 00:48

Псаки сочла хорошим признаком продолжение дискуссий с РФ и ЕС по Украине

В США консультируются с ЕС по формату диалога с Россией по вопросам безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Stefani Reynolds/www.imago-images.de/CNP/Global Look Press

США продолжили консультации с европейскими союзниками и партнерами по формату диалога с Россией по вопросам безопасности. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Мы продолжаем тесные консультации с нашими европейскими союзниками и партнерами, чтобы определить лучший формат для переговоров по безопасности, о которых договорились президенты [США Джо] Байден и [России Владимир] Путин», - заявила Псаки.

Она напомнила о встречах главы Госдепа Энтони Блинкена со своими коллегами на переговорах глав МИД стран G7 в Ливерпуле. Пресс-секретарь Белого дома также добавила, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид побывала в Киеве, у нее прошли встречи с украинскими лидерами. После чего Донфрид отправилась в Москву для встреч с российскими политиками. По словам Псаки, ее цель выразить опасения США относительно наращивания российских сил вокруг Украины. Донфрид планирует обсудить данную ситуацию «напрямую с должностными лицами РФ высокого ранга».

Цель Белого дома, указала Псаки, «по-прежнему состоит в том, чтобы придерживаться дипломатического пути».

Ранее Псаки рассказала о планах США на случай вторжения России на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть