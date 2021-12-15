Псаки сочла хорошим признаком продолжение дискуссий с РФ и ЕС по Украине

США продолжили консультации с европейскими союзниками и партнерами по формату диалога с Россией по вопросам безопасности. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Мы продолжаем тесные консультации с нашими европейскими союзниками и партнерами, чтобы определить лучший формат для переговоров по безопасности, о которых договорились президенты [США Джо] Байден и [России Владимир] Путин», - заявила Псаки.

Она напомнила о встречах главы Госдепа Энтони Блинкена со своими коллегами на переговорах глав МИД стран G7 в Ливерпуле. Пресс-секретарь Белого дома также добавила, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид побывала в Киеве, у нее прошли встречи с украинскими лидерами. После чего Донфрид отправилась в Москву для встреч с российскими политиками. По словам Псаки, ее цель выразить опасения США относительно наращивания российских сил вокруг Украины. Донфрид планирует обсудить данную ситуацию «напрямую с должностными лицами РФ высокого ранга».

Цель Белого дома, указала Псаки, «по-прежнему состоит в том, чтобы придерживаться дипломатического пути».

Ранее Псаки рассказала о планах США на случай вторжения России на Украину.