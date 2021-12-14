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Постпред РФ в ООН оценил резолюцию Украины по милитаризации Крыма

Постпред РФ в ООН Полянский: резолюция Украины по милитаризации Крыма не имеет смысла

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Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил в разговоре с «Известиями», что резолюция Украины по милитаризации Крыма не имеет «абсолютно никакого отношения к реальности».

«Это абсолютно украинские потуги выдать желаемое за действительное, потому что уже четвертый год она вносится, поддерживает ее по факту не более трети членов ООН, в основном западные страны и их сателлиты. Остальные либо голосуют против, либо воздерживаются, либо не участвуют в голосовании», — сказал дипломат.

Он отметил, что Москва относится к документу спокойно, ведь он «не имеет никакого смысла и скорее показывает нереалистичность украинской власти и бредовый характер ее затей».

Генассамблея ООН проголосовала за предложенную Украиной резолюцию 10 декабря. Как отметил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, документ поддерживает предложенный президентом страны Владимиром Зеленским консультативно-координационный механизм «Крымская платформа», направленный на возвращение проблемы принадлежности Крыма в международную повестку, и призывает Россию прекратить переброску на полуостров оружия и военных и нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях.

«Крымская платформа» — это вообще непонятно что — то ли объединение, то ли клуб по интересам. Наверное, он имеет в виду, что «Крымскую платформу» они хотят видеть наблюдателем в Генеральной Ассамблее ООН <…> но это ничего не дает», — резюмировал Полянский.

Ранее бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль возмутился, что Европа и США не заинтересованы решением крымского вопроса, так как их представители не присутствовали на саммите «Крымской платформы».

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