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Экс-глава офиса Зеленского заявил, что американцы «троллят» Украину

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РИА «Новости»

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил о том, что американцы троллят Украину, когда президент США Джо Байден без предварительного звонка Зеленскому сначала говорит с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем Белый дом выпускает пресс-релиз, в котором заявляет «ни слова об Украине без Украины».

«Они ж троллят нас. Просто прикалываются. А мы, гордые, берем вот эту фразу и идем: «смотрите, мы вот всем доказали, что ни слова про Украину без Украины», — сказал он.

Ранее Богдан обвинил украинского президента Владимира Зеленского и Службу безопасности Украины (СБУ) во взломе его Telegram-канала. При этом он в шутку заявил, что сам готов показать Зеленскому интересующую его информацию.

Андрей Богдан был уволен с поста главы офиса президента Украины в феврале 2020 года. Его место занял советник Зеленского Андрей Ермак. СМИ сообщали, что Богдан был уволен из-за личного конфликта с Зеленским.

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