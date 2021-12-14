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В Италии открыли памятник Достоевскому

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В итальянской Флоренции окрыли памятник русскому писателю Федору Достоевскому в честь 200-летия со дня его рождения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Автором бронзового памятника высотой в три метра стал российский скульптор Айдын Зейналов. Достоевский стоит на постаменте, скрестив руки на груди. В руке — роман его авторства «Идиот», а около ног — разбитые кандалы.

Отмечается, что в мероприятии, которое прошло в городском парке Кашине, принимали участие представители российского посольства, мэр Флоренции Дарио Нарделла, губернатор области Тоскана Эудженио Джани и советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой. Посол России Сергей Разов назвал открытие памятника «еще одним важным свидетельством многовековых уз дружбы двух народов.

Достоевский жил во Флоренции в августе 1862 года и с декабря 1868 года по август 1869 года. Подчеркивается, что именно там он завершил роман «Идиот».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в годовщину смерти открыли памятник сатирику Михаилу Жванецкому. Памятник выполнен в виде темной стелы примерно в полтора человеческих роста, на которой Жванецкий изображен со спины, держа портфель в правой руке.

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