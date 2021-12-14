Тихановская рассказала о своих действиях после приговора мужу

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выложила в своем Telegram-канале обращение в день объявления приговора ее мужу, блогеру и политику Сергею Тихановскому.

Лидер белорусской оппозиции отметила, что специально записала свое обращение еще до вердикта, так как, по ее мнению, с этим не нужно мириться.

«Я буду задавать себе только один вопрос: что я буду делать с этой новостью? А я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов беларусов (орфография автора. — «Газета.Ru»). Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси», — сказала экс-кандидат в президенты.

Тихановская также пообещала продолжать отправлять мужу открытки и рисунки детей, чтобы потом сделать из них памятный альбом.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что 14 декабря Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима за подготовку и организацию массовых беспорядков в Белоруссии, а также призывы к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Также, по мнению следствия, в мае 2020 года Тихановский препятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

Кроме того, суд вынес обвинительные приговоры соратникам Тихановского: Николаю Статкевичу, Игорю Лосику и Владимиру Цыгановичу.