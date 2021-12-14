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В МИД России сравнили мигрантов в США и беженцев в Белоруссии

Захарова опубликовала видео мигрантов, переплывающих реку на границе США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором мигранты из Южной и Центральной Америки пытаются переплыть реку Рио-Гранде на границе Мексики и Соединенных Штатов, и сравнила их с беженцами с Ближнего Востока в Белоруссии.

«Еще одна группа мигрантов пересекает мексикано-американскую границу. Видимо, президент Лукашенко перебросил ВМФ Беларуси к берегам Техаса. Ни у кого не должно возникать сомнений, что снизу их поддерживает белорусская субмарина. Загадка в том, как Минску удалось это сделать, не привлекая внимание ПАСЕ», — пишет Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила «соболезнования» Евросоюзу из-за «успехов» с мигрантами.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

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