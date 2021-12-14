Бывший премьер Израиля назвал Трампа «жалким человеком»

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прокомментировал нападки экс-президента США Дональда Трампа на его израильского коллегу Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает интернет-издание Huffington Post.

«Трамп говорит, что тот факт, что Биби поздравила Байдена, является предательством, как если бы отношения Израиля и Америки полностью основывались на личных желаниях Дональда Трампа. Это безумие. Я считаю его жалким человеком», - сказал Ольмерт.

По словам Трампа, Нетаньяху поздравил текущего президента США Джо Байдена с вступлением в должность «очень рано». Однако, как считает Ольмерт, он на самом деле ждал так долго, что это «было неловко» для «самой дружелюбной для Америки нации».

Отмечается при этом, что для Ольмерта не характерно защищать Нетаньяху, так как, по его собственному признанию, ему не нравится бывший премьер, он не доверяет ему и «не верит в его честность».

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и сам ранее ответил на критику Трампа, подчеркивая, что политик очень ценит важность союза между Израилем и Соединенными штатами, и по этой причине ему было важно поздравить нового президента США Джо Байдена со вступлением в должность.

До этого Трамп нецензурно выругался в адрес Нетаньяху и обвинил его в предательстве. По его словам, в отличие от израильского премьера, президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару не сразу поздравили Байдена с победой, поскольку «чувствовали, что выборы сфальсифицированы».