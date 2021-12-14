Советник президента США отправится в Израиль для обсуждения «ядерной» сделки с Ираном

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на следующей неделе посетит Израиль для обсуждения будущего так называемой «ядерной сделки» с Ираном (совместного всеобъемлющего плана действий или СВПД). Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на несколько израильских источников.

Ожидается, что в Израиле Салливан встретится с премьер-министром Нафтали Беннетом, министром иностранных дел Яиром Лапидом и министром обороны Бенни Ганцем. Также он отправится в город Рамаллах для встречи с официальными лицами Палестины.

Как пояснили порталу источники, правительство Израиля обеспокоено тем, что администрация Байдена может пойти на уступки Ирану, если в текущих переговорах в Вене не будет прогресса. Израильские власти полагают, что это позволит ослабить санкции против Ирана без свертывания его ядерной программы.

На днях сделку обсудили министры иностранных дел «Большой семерки» (G7), в которую входят Великобритания, США, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония. По итогам переговоров они выпустили совместное заявление, в котором призвали Иран «остановить ядерную эскалацию и воспользоваться возможностью заключить сделку, пока это еще возможно».

В ходе седьмого раунда переговоров Иран фактически отказался от всех компромиссов, на которые он готов был пойти в ходе предыдущих раундов, а также выдвинул новые требования. Вашингтона считает, что Тегеран продолжил развивать свою ядерную программу «особенно провокационным образом».