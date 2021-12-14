СМИ сообщили об отставке мэра Биробиджана

Мэр Биробиджана Александр Головатый уходит досрочно со своего поста. Об этом сообщает ГТРК «БИРА».

Головатый, как заявляют в СМИ, уже подал заявление об увольнении. Но мэрия данную информацию никак пока не прокомментировала.

Головатый возглавлял столицу Еврейской автономной области с апреля 2019 года, на посту пробыл чуть меньше трех лет. Его предшественники также не досидели в кресле мэра полный срок.

В феврале 2015-го Биробиджанский райсуд принял решение об аресте мэра Андрея Пархоменко по обвинению по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Дело было заведено из-за продажи муниципального кинотеатра «Родина» по заниженной стоимости. Он получил четыре года лишения свободы условно.

В 2019-м году был задержан преемник Пархоменко Евгений Коростелев. Он аналогично стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. У следствия в 2018 году вызвали вопросы потраченные на пристройку к детскому саду 44,7 млн руб. в рамках федеральной и региональной программ развития образования.

По версии следствия, Коростелев пообещал руководителю одной из компаний содействие в выделении участка под строительство и проведении аукциона. Разрешение на строительство было выдано без госэкспертизы. Следствие по этому делу еще продолжается.