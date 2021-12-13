Путин рассказал о военном «освоении» Украины государствами НАТО

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора указал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на активное военное «освоение» территории Украины странами НАТО, что угрожает безопасности России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Подчеркнуто, что все это происходит на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России», - говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Ранее стало известно, что Путин и Джонсон провели телефонный разговор.

До этого Байден в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным выразил обеспокоенность из-за «наращивания» военных сил России на границе с Украиной.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.