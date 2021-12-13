Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Хорватии рассказали об ошибке Байдена по отношению к России... 17:17
Жители Свердловской области организовали кладбище домашних животных 17:11
В Минобороны Украины заявили о нагнетании Россией ситуации на общей границе 17:11
Кабмин ФРГ рассказал о позиции Берлина по «Северному потоку-2» 17:09
В Российском топливном союзе объяснили дефицит зимнего дизеля 17:07
Полиция задержала водителя, попытавшегося отобрать парковочное место с огнеметом 17:07
В Корее сокращают количество контактов между людьми, создавая... 17:06
Госдума назначила дату рассмотрения закона о QR-кодах в общественных местах 17:01
Хоккеист умер во время матча НХЛ в Крыму 16:57
Закон о QR-кодах не будет касаться детей 16:50

На Украине ответили на слова Путина об обязательствах вернуть активы СССР

В МИД Украины заявили, что считают необоснованными слова Путина об активах СССР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что считает слова президента России Владимира Путина о передаче активов СССР Москве необоснованными. Об этом он сообщил агентству «Укринформ».

По его словам, доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%. В 1994 году Украина и Россия подписали соглашение, по которому Москва обязалась погасить украинский госдолг, в обмен на это Киев должен был передать свою долю в активах СССР.

Однако, по мнению Николенко, Россия не предоставила информацию о стоимости украинских активов, из-за чего Верховная рада не смогла ратифицировать договор.

Николенко добавил, что соглашение так и не вступило в силу, поэтому говорить о невыполнении обязательств «необоснованно».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина до сих пор не вернула России активы бывшего СССР. Об этом он сообщил в фильме «Россия. Новейшая история», который транслировался по телеканалу «Россия 1».

По его словам, в 1993 году Россия дала обещание погасить все долги стран бывшего Советского Союза в обмен на зарубежные активы бывшего СССР. Долги были погашены, но не все страны передали России обещанные активы, в том числе Украина, утверждает Путин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть