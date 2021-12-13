На Украине ответили на слова Путина об обязательствах вернуть активы СССР

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что считает слова президента России Владимира Путина о передаче активов СССР Москве необоснованными. Об этом он сообщил агентству «Укринформ».

По его словам, доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%. В 1994 году Украина и Россия подписали соглашение, по которому Москва обязалась погасить украинский госдолг, в обмен на это Киев должен был передать свою долю в активах СССР.

Однако, по мнению Николенко, Россия не предоставила информацию о стоимости украинских активов, из-за чего Верховная рада не смогла ратифицировать договор.

Николенко добавил, что соглашение так и не вступило в силу, поэтому говорить о невыполнении обязательств «необоснованно».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина до сих пор не вернула России активы бывшего СССР. Об этом он сообщил в фильме «Россия. Новейшая история», который транслировался по телеканалу «Россия 1».

По его словам, в 1993 году Россия дала обещание погасить все долги стран бывшего Советского Союза в обмен на зарубежные активы бывшего СССР. Долги были погашены, но не все страны передали России обещанные активы, в том числе Украина, утверждает Путин.