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Шольц пообещал «сделать все» для защиты транзита газа через Украину

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Steffi Loos/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что его правительство «сделает все», чтобы природный газ продолжал идти через Украину. Его слова приводит агентство Bloomberg. Политик также не позволит России использовать трубопровод «Северный поток — 2» для нанесения вреда украинской экономике, сообщает издание.

Во время своего визита в Польшу новый канцлер подтвердил намерение Ангелы Меркель использовать определенные рычаги влияния, чтобы гарантировать продление Россией транзитного контракта с Украиной и помочь Киеву перестроить энергетическую инфраструктуру.

«Мы чувствуем ответственность за то, чтобы бизнес по транзиту газа оставался успешным», — заявил Шольц во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Шольц ранее заявил, что импорт газа теряет важность для Германии, так как страна продолжает переход на декарбонизацию экономики. По его словам, Германия к 2045 году планирует полностью отказаться от газа, нефти и угля, став климатически нейтральной страной.

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