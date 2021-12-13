Глава ЦИК Белоруссии Ермошина покидает должность после 25 лет на посту

В Белорусском ЦИК произошли кадровые изменения. Лидия Ермошина, возглавлявшая ведомство 25 лет, уступила место Игорю Карпенко, который ранее занимал пост министра образования. Об этом сообщает ИА «БелТА».

Помимо Карпенко, на пост председателя белорусского ЦИК претендовали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

«Что касается Центральной избирательной комиссии. Во-первых, Игорь Васильевич прекрасно понимает, что если народ поддержит предлагаемую Конституцию (изменения), скорее всего, ваша кандидатура еще будет внесена на утверждение Всебелорусского народного собрания. То есть народное вече еще будет вас утверждать, если все будет нормально. Во-вторых, нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя назначение Карпенко на новую должность.

Лукашенко также отметил, что ведомству предстоит «впервые в истории» провести выборы в парламент в единый день голосования.

«Ну и, естественно, выборы президента: вроде бы и далеко они, но это не так далеко. И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко пообещал, что референдум по новой конституции пройдет свободно и демократично.