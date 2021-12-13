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В иркутском книжном магазине выделили полку для «иноагентов»

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Glagol38

Иркутский книжный магазин «Переплет» выделил для авторов и организаций, признанных иностранными агентами, отдельную полку на стеллаже, пишет «Тайга.инфо». Руководство магазина приурочило это событие ко Всемирному дню защиты прав человека. На полке размещены работы местного историка и краеведа Алексея Петрова (признан иностранным агентом), а также работы правозащитного общества «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (также признанного иноагентом).

«Нам не хочется, чтобы эта полочка расширялась. Нам хочется, чтобы этот несправедливый закон был отменен полностью», — заявила в интервью изданию владелец магазина Инна Миронова.

Президент России Владимир Путин, комментируя иск о ликвидации «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов), ранее указал, что организация неоднократно и «демонстративно» совершала нарушения.

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