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Замглавы МИД Рябков: действия США и НАТО повторяют опыт «Карибского кризиса»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал РИА «Новости», к чему приведет размещение новейших ракетных систем НАТО у границ России.

Рябков заявил, что планы НАТО по приближению к российским границам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений дестабилизируют обстановку во всей Евроатлантике.

По его словам, чем ближе ракеты к границам России, «тем выше риски дестабилизации, тем определеннее контуры нового кризиса, который, действительно, может быть по степени своей опасности сопоставим с «Карибским кризисом».

«В те годы политики в Вашингтоне сделали надлежащие выводы и ситуацию удалось стабилизировать, отвести от опасной черты. Что будет в следующий раз, если до этого дойдет, я не берусь предсказывать», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Москва уже предлагала Западу альтернативу эскалации - неразмещение новых ракет около границ России, отвод вооружения и войск, отказ от провокационных мероприятий и учений.

Ранее Рябков заявил, что НАТО будут ждать серьезные последствия, если альянс будет расширяться на восток. По его словам, Россия будет неуклонно обращать внимание членов НАТО на то, что безопасность альянса не укрепится в случае, если он пойдет на расширение.

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