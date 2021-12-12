Президент ЮАР заболел коронавирусом

Президент ЮАР 69-летний Сирил Рамафоса заразился коронавирусом и в настоящее проходит курс лечения, сообщает пресс-служба офиса президента.

Уточняется при этом, что тест на коронавирус, сделанный 8 декабря, показал отрицательный результат.

По данным пресс-службы, лидер ЮАР плохо себя почувствовал сегодня утром после того, как покинул мемориальную службу в честь бывшего заместителя президента Фредерика Виллема де Клерка в Кейптауне. Сейчас он находится под наблюдением Южноафриканской военно-медицинской службы Национальных сил обороны страны. Уточняется, что болезнь у него пока протекает в легкой форме.

«Президент, который полностью вакцинирован, находится на самоизоляции в Кейптауне и передал все обязанности заместителю президента Дэвиду Мабузе на следующую неделю», — уточнили в пресс-службе офиса президента.

9 декабря у вице-премьера Австралии Барнаби Джойса выявили COVID-19 во время поездки в США. Политик отправился на изоляцию. Уточняется, что у Джойса невыраженные симптомы, и пока он переносит заболевание легко.