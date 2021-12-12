Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ферстаппен о победе в «Формуле-1»: собираюсь насладиться этим моментом 00:23
Названы cимптомы инфаркта 00:18
Вратарь сборной России не смог сдержать слез после победы в чемпионате Норвегии 00:13
В Минобороны Украины отрицают требования США о предоставлении... 12.12.2021, 23:59
Фанаты «Легии» напали на игроков команды после поражения... 12.12.2021, 23:46
В МИД Германии заявили о несоответствии «Северного потока — 2»... 12.12.2021, 23:46
Раскрыты подробности избиения сына актера Максима Дрозда 12.12.2021, 23:43
Исследователи рассказали, как картофель помогает в борьбе... 12.12.2021, 23:34
Польский футболист о возможном назначении Черчесова: у нас хороший... 12.12.2021, 23:34
Санта-Клаус пообещал доставить подарки вовремя, несмотря на пандемию 12.12.2021, 23:31

Президент ЮАР заболел коронавирусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
AP

Президент ЮАР 69-летний Сирил Рамафоса заразился коронавирусом и в настоящее проходит курс лечения, сообщает пресс-служба офиса президента.

Уточняется при этом, что тест на коронавирус, сделанный 8 декабря, показал отрицательный результат.

По данным пресс-службы, лидер ЮАР плохо себя почувствовал сегодня утром после того, как покинул мемориальную службу в честь бывшего заместителя президента Фредерика Виллема де Клерка в Кейптауне. Сейчас он находится под наблюдением Южноафриканской военно-медицинской службы Национальных сил обороны страны. Уточняется, что болезнь у него пока протекает в легкой форме.

«Президент, который полностью вакцинирован, находится на самоизоляции в Кейптауне и передал все обязанности заместителю президента Дэвиду Мабузе на следующую неделю», — уточнили в пресс-службе офиса президента.

9 декабря у вице-премьера Австралии Барнаби Джойса выявили COVID-19 во время поездки в США. Политик отправился на изоляцию. Уточняется, что у Джойса невыраженные симптомы, и пока он переносит заболевание легко.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть