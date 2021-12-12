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Путин заявил о невыполнении Украиной обязательств вернуть России активы СССР

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина до сих пор не вернула России активы бывшего СССР. Об этом он сообщил в фильме «Россия. Новейшая история», который транслировался по телеканалу «Россия 1».

По его словам, в 1993 году Россия дала обещание погасить все долги стран бывшего Советского Союза в обмен на зарубежные активы бывшего СССР. Долги были погашены, но не все страны передали России обещанные активы, в том числе Украина, утверждает Путин.

Ранее Путин рассказал, что воспринял распад СССР как трагедию, как распад исторической России. Таким образом он ответил на вопрос, чем лично для него стал распад СССР.

До этого Путин заявил, что в 1990-е годы в России по сути шла гражданская война, сложная ситуация была в экономике и в вооруженных силах.

Также президент России рассказал, что в 90-е иногда подрабатывал частным извозом. Он отметил, что ему неприятно об этом говорить, но факт такой работы присутствовал в его биографии.

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