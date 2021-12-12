Путин заявил, что хочет очно увидеться с Байденом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден условились после переговоров их представителей еще раз побеседовать.

«Президенты условились, что после того, как эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя этот же видеоформат, он понравился двум президентам», — рассказал Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что в ходе саммита Путин также сообщил, что хотел бы очно увидеться с Байденом. Однако по словам Пескова, очная встреча — это «дело будущего» и говорить об этом пока рано.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.