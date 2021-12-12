Песков пригрозил «страданиями» в ответ на возможные санкции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное введение США новых санкций против России будет иметь обратные последствия. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

«Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире», — сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство Соединенных Штатов заинтересовано в партнерстве с ФРГ в вопросе экономических санкций по отношению к Москве в случае агрессивных действий России в отношении Украины.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты могут оправданно финансово надавить на Россию из-за наращивания группировки российских войск у границ Украины, в котором на Западе обвиняют Москву.

В сентябре конгрессмены уже предложили ужесточить санкции против российского госдолга, однако Торговая палата США выступила против, заявив, что это больше ударит по самим американцам. Мнением Йеллен насчет ужесточения антироссийских санкций поинтересовались во время слушаний в сенате США.