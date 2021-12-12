На Украине перечислили четыре сценария для Зеленского

Украинский экс-депутат Вадим Денисенко заявил, что в 2022 году президенту Украины Владимиру Зеленскому придется выбрать один из четырех планов действий. Их он описал в статье для издания «Главред».

Первый вариант предполагает потерю поддержки союзников на Западе, которые будут заключать соглашения по Украине без нее самой. В результате к 2023 году Украина погрузится в глубокий кризис.

Согласно второму сценарию, ситуация на мировой арене сложится не в пользу Украины, которой придется идти на компромиссы по Донбассу.

Третий сценарий — борьба Зеленского с несогласными внутри страны, контроль над силовиками и проведение «популистских инициатив».

И четвертый сценарий — превращение украинского лидера в «отца нации». Но для этого, по словам Денисенко, нужно событие, которое потрясет украинское общество.

Ранее в Раде раскритиковали заявление Зеленского о референдуме по Донбассу. Депутат Верховной рады Украины Инна Совсун назвала заявление «совершенно безответственным».