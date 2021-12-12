Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Путин рассказал об агентах ЦРУ на ядерных объектах в России в 90-х годах 15:19
Сборная России по биатлону выиграла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира 15:18
Папа Римский выразил поддержку Украине 15:17
Екатерина Мизулина заявила об иностранном финансировании Моргенштерна 15:11
Устюгов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на 15 км на этапе КМ... 15:08
Путин выразил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо 14:59
Быстров назвал единственную команду РПЛ, игра которой ему нравится 14:55
Bloomberg: ФРГ не обещала США приостановить «Северный поток – 2» из-за... 14:53
Биолог Милейко: горячий чай может привести к раку пищевода 14:48
Путин: в Европе были убеждены, что Россия распадется в 1990-е годы 14:42

На Украине перечислили четыре сценария для Зеленского

Украинский экс-депутат Денисенко заявил, что у Зеленского в 2022 году будут четыре плана действий

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Володимир Зеленський/Twitter

Украинский экс-депутат Вадим Денисенко заявил, что в 2022 году президенту Украины Владимиру Зеленскому придется выбрать один из четырех планов действий. Их он описал в статье для издания «Главред».

Первый вариант предполагает потерю поддержки союзников на Западе, которые будут заключать соглашения по Украине без нее самой. В результате к 2023 году Украина погрузится в глубокий кризис.

Согласно второму сценарию, ситуация на мировой арене сложится не в пользу Украины, которой придется идти на компромиссы по Донбассу.

Третий сценарий — борьба Зеленского с несогласными внутри страны, контроль над силовиками и проведение «популистских инициатив».

И четвертый сценарий — превращение украинского лидера в «отца нации». Но для этого, по словам Денисенко, нужно событие, которое потрясет украинское общество.

Ранее в Раде раскритиковали заявление Зеленского о референдуме по Донбассу. Депутат Верховной рады Украины Инна Совсун назвала заявление «совершенно безответственным».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть