От главы МИД ФРГ потребовали четкой позиции по «Северному потоку – 2»

Кандидат на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Норберт Ретген заявил, что руководитель МИД ФРГ Анналена Бербок должна занять «четкую позицию» в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

Ретген подчеркнул, что для руководителя МИД Германии, которая находилась в оппозиции и годами требовала отставки проекта, огласка четкой позиции «является вопросом доверия».

По словам политика, «невозможно представить», чтобы «Северный поток — 2» был запущен в случае эскалации напряженности на Украине.

Ранее Бербок заявила, что России придется заплатить высокую политическую и экономическую цену за «новый урон государственности Украины».

По ее словам, Германия поддерживает контакты с партнерами по Европейскому союзу и НАТО в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Дипломат подчеркнула, что нельзя допустить военного сценария развития событий.

Бербок также заявила, что деэскалация на Украине должна быть достигнута дипломатическим путем на основе минских соглашений.