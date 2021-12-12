В Польше назвали причину отступления Вашингтона с позиций по «Северному потоку – 2»

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что позиция США относительно проекта «Северный поток – 2» смягчилась, чтобы Вашингтон получил «несколько месяцев спокойствия». Об этом сообщает Australian Financial Review.

«США выступали с критикой (проекта), но когда дело доходит до реальных действий, они менее настойчивы. Вместо этого речь идет об отступлении назад в надежде, что мы выиграем несколько месяцев спокойствия», — рассказал Яблоньский.

По его мнению, такая позиция наивна. Замглавы МИД Польши утверждает, что все должны ставить свою безопасность выше выгоды, особенно если ее получают «несколько немецких компаний».

Ранее редактор немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Йоханнес Пеннекамп заявил, что новому правительству Германии необходимо найти способ оказывать давление на Россию.

Он утверждает, что Берлину необходимо присоединиться к угрозам Вашингтона в адрес «Северного потока — 2», так как газопровод может стать самым эффективным рычагом давления на Москву.