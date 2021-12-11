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Козак встретится с помощником главы Госдепа США 15 декабря

Замглавы АП Козак планирует встречу с помощником главы Госдепа США на следующей неделе

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Встречу замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с помощником госсекретаря США Карен Донфрид планируется провести в среду, 15 декабря, в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации президента РФ.

«Такая встреча планируется в среду», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев 13-15 декабря.

По данным пресс-службы Госдепа, там она встретится с «высокопоставленными представителями власти» для обсуждения «наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», а затем направится в Брюссель, где 15–16 декабря пройдут переговоры с США по ЕС и НАТО для обсуждения дипломатического сотрудничества с Украиной.

До этого стало известно, что новые санкции США против России могут затронуть «окружение Путина» и энергетические компании, а также предполагать отключение России от SWIFT.

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