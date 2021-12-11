Сенатор Круз обвинил Байдена в успехах России

Сенатор от штата Техас Тед Круз раскритиковал политический курс президента США Джо Байдена, заявив, что его ошибки ведут к катастрофе американской внешней политики. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы видим, как плохие парни типа России, Китая, Ирана и Северной Кореи становятся хуже <…> они не верят, что президент США что-либо предпримет», — сказал он.

По мнению политика, Байден виноват в катастрофе в Афганистане, где руководство США проявило слабость, «сдавшись талибам (организация запрещена в России)». После этого «остальные враги Америки воодушевились этой капитуляцией», решил Круз.

Кроме того, заявил сенатор, Байден «сдался Путину на «Северном потоке - 2».

«Трубопровод, который Россия строит, чтобы идти напрямую из России в Германию. <...> Сейчас российский природный газ идет через Украину через украинскую энергетическую инфраструктуру в Европу. А если бы они вторглись в Украину, украинцы могли бы разрушить этот трубопровод и лишить их возможности выйти на рынок», — подчеркнул Круз.

Ранее Круз призвал продолжить борьбу против «Северного потока – 2».