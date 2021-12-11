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В Польше заявили о престижной победе Путина над Байденом

Экс-замглавы МИД Польши Коваль: с точки зрения престижа на встрече с США победила Россия

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Бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль заявил, что президент России Владимир Путин знает слабые точки своего американского коллеги Джо Байдена и достигает своих целей во время контактов с США. Об этом сообщает Polskie Radio.

«(Владимир Путин) считает президентство Байдена является слабым, и во многом он прав. Стараясь не упускать возможностей, он ведет собственную игру. С точки зрения престижа на последней встрече победила Россия», — утверждает Коваль.

Он отметил, что Россия выглядела на саммите в выигрышном свете. Также Коваль указал на способность Путина распознавать слабые точки своего оппонента.

По его словам, после видеоконференции президентов Москва получила гарантии ослабления давления на «Северный поток — 2» со стороны Вашингтона.

Ранее в формате видеоконференции состоялись переговоры Путина и Байдена. Они продлились два часа.

Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения Североатлантического альянса на Восток.

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