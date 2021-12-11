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Председателя ОНК Петербурга не пустили в Молдавию

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Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга, зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов сообщил, что пограничники Молдавии не позволили ему пересечь границу страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Меня выдворяют из Молдовы. Не объясняют, почему. Официально: «Не подтверждает цель поездки. Может быть, их смутило то, что я еду на конференцию по противодействию коррупции? И на выставку «30 лет коррупции», — написал Холодов.

Общественник сделал несколько видео в аэропорту, в которых подтвердил, что находился на территории Молдавии не более часа, его почти сразу депортировали на родину. Под записью в соцсети Холодов прикрепил снимки официальных приглашений в республику.

Это не первый случай с депортацией из Молдавии российских граждан. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российского историка и политолога Наталью Нарочницкую депортировали миграционные власти этой страны. Сама политолог предположила, что инцидент связан с предстоящими выборами в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

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