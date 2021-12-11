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Путин: минимум один агент ЦРУ был среди советников правительства России в 1990-х годах

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что по меньшей мере один сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США был среди советников правительства РФ в начале 1990-х годов. Об этом глава государства сказал в интервью для фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого представил телеканал «Россия-1».

«В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью», — сказал российский лидер.

Президент уточнил, что в конечном итоге ситуация переросла в судебный процесс в Соединенных Штатах, во время которого выяснилось как раз, что этот человек был кадровым сотрудником ЦРУ.

Накануне Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества, что во время президентства Ельцина в российском правительстве работали американские разведчики, добавив, что он «вычистил» их всех в начале 00-х.

В ответ на это бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил, что специальные службы США не оказывали влияния на российское правительство, сформированное после распада СССР.

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