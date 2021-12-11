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Стало известно, что обсудят участники G7 в Ливерпуле

Глава британского МИД Трасс: лидеры G7 обсудят российскую «агрессию» против Украины

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Steve Parsons/Pool/AP

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что страны G7 должны сообща бороться с «подрывающими свободу агрессорами». Об этом пишет издание The Guardian.

Планируется, что во время саммита Трасс призовет страны G7 усилить сотрудничество из-за ситуации на Украине, а также укажет на необходимость оказать поддержку в области безопасности и экономики странам, которые отстаивают принципы свободы по всему миру.

Она заявила, что встреча станет отличным шансом выступить единым фронтом против агрессивного поведения, в том числе против политики России в отношении Украины.

МИД Великобритании рассматривал вариант нападения России на Украину: «Это было бы чрезвычайно серьезной стратегической ошибкой, и имело бы серьезные последствия для России. И в эти выходные мы с союзниками собираемся объяснить это».

Ранее глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов опроверг распространяемую в СМИ информацию о «планах» Москвы напасть на Украину, назвав эти сообщения ложью. Он при этом пояснил, что осуществляемая на национальной территории военная деятельность не требует уведомления. В то же время, по его словам, поставляемое Украине вооружение подталкивает киевские власти к резким и опасным шагам.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.

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