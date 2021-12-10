Захарова шуткой ответила на заявление Зеленского о «шлагбауме» на пути Украины к НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пошутила, что Украина «ползком» хочет войти в состав НАТО. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

Официальный представитель МИД РФ отреагировала на недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского, сказавшего, что страна якобы на своем пути встречает различные «препятствия».

«Зеленский заявил, что Украина продолжает свой путь в НАТО, но «там шлагбаум», обойти его не выходит. Ползком?», — написала Захарова.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, при каких условиях Киев пойдет на уступки Москве. Министр назвал нелегитимными требования России по поводу отказа Украины от собственной внешней политики.

Также Захарова указывала на то, что тезис о «российской угрозе» Украине был специально запущен в СМИ.