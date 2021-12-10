Канцлер Германии назвал страны, определяющие мировую повестку

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мировую повестку определяют США, Россия, Китай, а также ряд азиатских стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ФРГ и ЕС придется поддерживать хорошие отношения с некоторыми «недемократичными странами».

«Мы также высоко ценим демократию и права человека. Многие делают так же, но не все. И когда мы работаем в таком мире, то нам придется иметь хорошие отношения со странами, которые пока не решили идти этим путем — именно им решать, каким путем они хотят идти», — сказал Шольц в ходе пресс-конференции с вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

При этом канцлер подчеркнул, что «миру, в котором мы живем и будем жить, крайне важен сильный Евросоюз».

«Уже довольно долго есть не только США и Россия, но также Китай и другие азиатские страны, как Корея, Япония, Индия, сильные, развивающиеся страны, но будут также и сильные африканские и южноамериканские страны», — обратил внимание немецкий канцлер.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, от чего зависят хорошие отношения с Россией.

Также в ФРГ заявили о планах устроить России «проблемы» с «Северным потоком — 2».