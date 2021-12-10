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Байдена обвинили в «исполнении приказов Путина»

Сенатор США Блэкберн: Байден сдается, сталкиваясь лицом к лицу с Путиным

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rian_ru/Telegram

Американский сенатор Марша Блэкберн заявила, что президент США Джо Байден действует непоследовательно в выстраивании отношений с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом она написала в своем Twitter.

«Джо Байден имел обыкновение жестко говорить о России, когда еще не являлся президентом США. Теперь, когда ему приходится лично столкнуться с Путиным, он сдается», — написала Блэкберн.

Она также подчеркнула, что Байден «выполнил больше приказов Путина, чем потребностей граждан Соединенных Штатов».

Ранее в формате видеоконференции состоялись переговоры Путина и Байдена. Они продлились два часа.

Президент США в ходе разговора выразил озабоченность Вашингтона и его европейских союзников по поводу предполагаемого усиления российских войск около украинских границ.

Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения Североатлантического альянса на Восток.

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