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США ввели санкции против гражданина России

Минфин США ввел санкции против института ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина

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Jacquelyn Martin/AP

Министерство финансов США ввело санкции против зарегистрированного в Москве Европейского института ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что институт и Соин спонсировали получение сотен студенческих виз для строителей из Корейской Народно-Демократической Республики в Россию. В Минфине США подчеркнули, что некоторые из этих граждан КНДР могли быть связаны с созданием оружия массового поражения (ОМУ) в Северной Корее. Средства, полученные корейскими строителями, могли быть использованы для поддержки программы ОМУ КНДР, утверждает американское ведомство.

«В Международный день прав человека министерство использует свои инструменты для выявления и привлечения к ответственности виновных в серьезных нарушениях прав человека», — заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

Также Минфин США ввел санкции в отношении 14 физических и 9 юридических лиц в Китае, Бангладеше, Северной Корее и Мьянме.

Ранее министерство финансов США, используя закон Магнитского, ввело санкции против экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

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