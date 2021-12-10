Глава МИД Литвы уволился после скандала с белорусскими товарами

Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис подал в отставку из-за продолжающегося транзита через территорию страны продукции компании «Беларуськалия». Об этом сообщает портал DELFI.lt.

Вопреки введенным Вашингтоном санкциям против Минска удобрения, произведенные «Беларуськалием» вывозят через Литву. Ландсбергис заявил, что это создает репутационные риски для латвийских властей.

Издание напоминает, что ранее об уходе с поста заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис. На следующей неделе премьер-министр страны Ингрида Шимоните примет окончательное решение об увольнении Ландсбергиса и Скуодиса.

Скандал разгорелся, когда «Литовские железные дороги» не прекратили перевозку предоплаченных заказов «Беларуськалия», отмечают журналисты.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Запад применил санкции против Белоруссии в качестве наказания за дружбу Минска и Москвы.